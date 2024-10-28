Учить других и развиваться самому: «Первый Псковский» выпустил ролик о предпринимателе Марии Андреевой
Вышел третий ролик от телеканала «Первый Псковский» в рамках цикла «Новые герои».
Сегодняшнее видео посвящено руководителю школы интеллекта StarBoom Марии Андреевой. Она рассказала, как учить детей, развиваться самому и масштабировать свои проекты.
Напомним, что цикл посвящён людям, чье дело – не только строить бизнес и зарабатывать, но и помогать людям, продвигать определённые жизненные ценности, быть новаторами и продолжателями традиций.
Поддержка бизнеса в регионе осуществляется в центре «Мой бизнес. Псковская область» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Добавим, что первый ролик о руководителе Центра художественной гимнастики Ольге Александровой можно посмотреть по ссылке, а видео об экоактивистке и предпринимателе Светлана Бринюк здесь.
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Учить других и развиваться самому: «Первый Псковский» выпустил ролик о предпринимателе Марии Андреевой