О проекте «Школьные клубы дипломатии» рассказала Мария Тучак

16:23, 28 октября 2024, ПАИ

О проекте «Школьные клубы дипломатии» в Псковской области рассказала руководитель регионального отделения «Движения первых» Мария Тучак в рамках заседания совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям сегодня, 28 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

Партнёрами школьных клубов дипломатии стали Карачаево-Черкессия и Алжир. Первое знакомство с партнёрами состоится в ноябре в онлайн-формате, пояснила Мария Тучак.

Кроме того, с 19 по 22 ноября пройдёт Всероссийский молодёжный слёт, на который пройдут пять членов клуба от Псковской области. Имена молодых людей станут известны 30 октября.

Напомним, что заседание совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям проходит в правительстве Псковской области в понедельник, 28 октября. В мероприятии принимают участие представители национальных общественных объединений и религиозных организаций, правительства Псковской области и исполнительных органов региона.