Многоквартирный дом ремонтируют на улице Заводской в Кунье

17:36, 28 октября 2024, ПАИ

Ремонт многоквартирного дома № 9 на улице Заводской проходит в Кунье, пишет газета «Пламя».

Специалисты капитально ремонтируют кровлю. Работы будут завершены до конца этого года, отметили в издании.

Ранее сообщалось, что в Кунье капитально отремонтировали ещё четыре многоквартирных дома, также в посёлке во дворах домов появился новый асфальт.