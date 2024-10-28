Многоквартирный дом ремонтируют на улице Заводской в Кунье
Ремонт многоквартирного дома № 9 на улице Заводской проходит в Кунье, пишет газета «Пламя».
Специалисты капитально ремонтируют кровлю. Работы будут завершены до конца этого года, отметили в издании.
Ранее сообщалось, что в Кунье капитально отремонтировали ещё четыре многоквартирных дома, также в посёлке во дворах домов появился новый асфальт.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
28 октября 2024
Руководитель IT-школы «КофеШкола»: Дети могут учиться читать и программировать одновременно