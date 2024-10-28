Газоснабжение в псковском микрорайоне Паневик восстановлено после ДТП

19:11, 28 октября 2024, ПАИ

Газоснабжение в псковском микрорайоне Паневик, нарушенное в результате ДТП, восстановлено. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

«Процесс восстановления мог бы пройти значительно быстрее, если бы у сети газоснабжения был ответственный собственник. В данном случае сеть является частной, однако владелец самоустранился. В итоге весь микрорайон остался без газа на три недели. Важно осознавать, что именно собственник несёт ответственность за своё имущество. А потребители газа должны быть информированы о том, из каких сетей они получают газ, и иметь действующие договоры об обслуживании оборудования», – говорится в сообщении.

Напомним, что на перекрёстке улиц Индустриальной и Литейной в Пскове 3 октября произошло ДТП. Тогда автомобиль врезался в шкафной регуляторный пункт, который предназначен для снижения входного давления природного газа.