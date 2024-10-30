Затянувший капремонт школы №2 в Пскове подрядчик привлечён к административной ответственности
Подрядчика, который осуществлял капитальный ремонт школы № 2 в Пскове, привлекли к ответственности. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Установлено, что подрядная организация «Норд-Групп» до 15 августа 2024 года должна была выполнить капитальный ремонт средней общеобразовательной школы № 2 в Пскове.
Однако в установленный контрактом срок подрядчик эти работы не выполнил. Из-за этого более 400 детей с 1 сентября занимаются в помещениях других школ.
По постановлению городского прокурора директора «Норд-Групп» привлекли к административной ответственности по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ (неисполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом).
На данный момент капитальный ремонт школы № 2 не завершен. Ход и качество выполнения работ находятся на ежедневном контроле прокурора города.
Напомним, что подрядчики не успели закончить ремонт в школах № 2 и 23 в Пскове к 1 сентября. Пока обучение для детей из этих школ организовали в других учреждениях.
Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал максимально жёстко спрашивать с подрядчиков за ремонт школ.
Затянувший капремонт школы №2 в Пскове подрядчик привлечён к административной ответственности