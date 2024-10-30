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Общество

Затянувший капремонт школы №2 в Пскове подрядчик привлечён к административной ответственности

Подрядчика, который осуществлял капитальный ремонт школы № 2 в Пскове, привлекли к ответственности. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

Установлено, что подрядная организация «Норд-Групп» до 15 августа 2024 года должна была выполнить капитальный ремонт средней общеобразовательной школы № 2 в Пскове.

Однако в установленный контрактом срок подрядчик эти работы не выполнил. Из-за этого более 400 детей с 1 сентября занимаются в помещениях других школ.

По постановлению городского прокурора директора «Норд-Групп» привлекли к административной ответственности по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ (неисполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом).

На данный момент капитальный ремонт школы № 2 не завершен. Ход и качество выполнения работ находятся на ежедневном контроле прокурора города.

Напомним, что подрядчики не успели закончить ремонт в школах № 2 и 23 в Пскове к 1 сентября. Пока обучение для детей из этих школ организовали в других учреждениях.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал максимально жёстко спрашивать с подрядчиков за ремонт школ.

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