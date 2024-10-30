Псковский инфекционист объяснила, как обезопасить себя от ВИЧ

12:28, 30 октября 2024, ПАИ

Как обезопасить себя от заражения ВИЧ-инфекцией, рассказала телеканалу «Первый Псковский» главный внештатный эпидемиолог Псковской области Ирина Семёнова.

Врачи предупреждают, что инфицирование через кровь через нестерильные медицинские инструменты – это один из способов заражения ВИЧ. Самыми распространёнными остаются половой путь, донорская кровь и передача от матери к ребёнку. При этом заражённые ВИЧ-инфекцией могут годами не подозревать о своём заболевании. Начальные стадии протекают незаметно.

«Для профилактики ВИЧ-инфекции проводится тестирование. Тестирования групп риска населения определены нормативными документами. Сейчас у нас в Псковской области увеличилось тестирование общей популяции населения – ВИЧ-инфицированных», – отметила Ирина Семёнова.

Чтобы обезопасить себя и своих близких, нужно помнить о мерах профилактики, подчеркнула она.

«Исходим из путей передачи: это прежде всего защищённые половые контакты, ну и второе – это режимные моменты медицинских учреждений, там, где используются медицинские инструменты, которые могут быть загрязнены кровью при проведении каких-то диагностических мероприятий или операционных процедур», – отметила Ирина Семёнова.

Важно не забывать о мерах профилактики и периодически проходить обследование. А при посещении мастеров по маникюру для обеспечения безопасности важно задавать вопросы и интересоваться обработкой инструментов, подчеркнула специалист.

Ранее сообщалось, что у псковички во время обследования обнаружили ВИЧ-инфекцию. Специалисты рассказали, что одной из возможных причин заражения могла стать процедура маникюра.

Также ранее псковичкам дала советы мастер по маникюру.