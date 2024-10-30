Спортивные объекты, которых не хватает в Пскове, перечислил Сергей Бухаров

15:14, 30 октября 2024, ПАИ

Спортивные объекты, которых не хватает в Пскове, назвал исполняющий обязанности председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи городской администрации Сергей Бухаров в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 30 октября.

«Есть мечты, которые достижимы и хочется, чтобы они в какой-то момент реализовались в нашем городе. Очень хочется крытый футбольный манеж. И вообще есть нехватка крытых спортивных объектов с учётом специфики нашего региона. Мы не можем круглогодично заниматься игровыми видами спорта на открытом воздухе», – отметил Сергей Бухаров.

К списку таких объектов также относится лыжная база, уточнил гость эфира. «Лыжный спорт с нашими традициями. В Псковской области этот вид спорта нам не чужой. Прорабатываем и думаем над этим вопросом. Также есть потребность в залах для единоборств», – сказал спикер.

Напомним, что недавно в Пскове открылся новый центр единоборств. Также компания «Новые берега» сейчас работает над проектом лыжно-биатлонного центра в черте города.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».