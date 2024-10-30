Алексей Наумец с рабочим визитом посетил Пыталовский муниципальный округ
Сенатор от Псковской области Алексей Наумец с рабочим визитом посетил Пыталовский муниципальный округ. Об этом сообщает газета «Наша жизнь».
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Фото: Газета «Наша жизнь»
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Фото: Газета «Наша жизнь»
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Фото: Газета «Наша жизнь»
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Фото: Газета «Наша жизнь»
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Фото: Газета «Наша жизнь»
Сенатор приехал вместе с представителем военной прокуратуры, военного комиссариата Псковской области, регионального штаба Комитета семей воинов Отечества, управления специальных программ правительства Псковской области и другими специалистами.
На встрече собрались члены семей участников СВО и представители местной администрации. Открыла встречу глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева.
Присутствующие смогли задать волнующие их вопросы, в том числе по выплатам.
Ранее сообщалось, что Алексей Наумец посетил Плюсский и Стругокрасненский муниципальные округа.
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