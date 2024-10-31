Всё о новой спортивной инфраструктуре Пскова – в интервью с Сергеем Бухаровым

15:31, 31 октября 2024, ПАИ

Исполняющий обязанности председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Сергей Бухаров стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) в среду, 30 октября. Ведущие передачи Максим Андреев и Елена Лешкина узнали у главного спортивного функционера Пскова, какой инфраструктуры не хватает городу, какие типы спортивных площадок наиболее востребованы у горожан, планируется ли строительство новых скейт-парков в городе и многое другое.

– Здравствуйте, Сергей Сергеевич. Какие сегодня главные задачи стоят перед городским спорткомитетом?

– В первую очередь задача спорткомитета Пскова – это функционирование спортивных учреждений: поддержание материально-технической базы, наполняемость, поддержка тренерского коллектива. Это основная задача, которую руководство ставит перед нами. Также относительно недавно у нас появилась новая задача – это организация отдыха детей. Она всегда больше представлялась в системе образования. У нас функционирует лагерь «Радуга».

– Где этот лагерь находится?

– Гдовский район, село Ямм. У нас в этом году больше 400 детей там отдохнуло. Мы стараемся, чтобы там располагались те дети, которые занимаются в спортивных учреждениях города. Там развивается спортивная инфраструктура: есть футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки. Туда могут выезжать ребята, занимающиеся единоборствами. Это современный лагерь спортивной направленности. В летнее время спортшколы всё-таки больше отдыхают, поэтому на это время наша задача – занимать детей, не прерывать их тренировочный процесс. Лагерь у нас функционировал и раньше, но начали его развивать мы только в последние годы. С 2020 года он находится в оперативном управлении стадиона «Машиностроитель», и многие работы были проведены за это время.

– Это же не единственный муниципальный лагерь за городом?

– Спортивной направленности – единственный. В этом году туда ездили тренеры спортивной школы «Бригантина». Представители единоборств тоже очень активно посещали лагерь. Спрос есть. Даже больше, чем предложение. Тренер может свою группу туда вывести, надо только подать заявки. Кстати, подача заявок начинается уже в ноябре на стадионе «Машиностроитель». Информацию об этом дополнительно можно получить у администрации стадиона.

– В каких спортивных сооружениях нуждается Псков?

– Есть мечты, которые достижимы, и хочется, чтобы в какой-то момент они реализовались в нашем городе. Конечно, очень хочется крытый футбольный манеж. Существует нехватка крытых спортивных сооружений с учётом специфики нашего региона. Мы не можем круглогодично заниматься игровыми видами спорта на открытом воздухе. В принципе для таких видов спорта, как, например, гимнастика, аэробика, единоборства, хочется как можно больше. У нас недавно открылся очередной небольшой зал единоборств в районе улицы Западной. Каждому объекту мы очень рады, потому что это даёт возможность привлекать всё больше и больше детей для занятий. Конечно, лыжная база ещё одна мечта. В Псковской области этот вид спорта не чужой. Об этом мы тоже думаем, прорабатываем варианты.

– А у таких видов спорта, как шашки или шахматы, есть какие-то потребности?

– Мы буквально недавно коллегам из федерации шахмат помогали с поиском помещения для проведения чемпионата. Для секций есть небольшие помещения, а для проведения большого чемпионата или каких-то соревнований высокого уровня нужны большие помещения с большим количеством столов. Мы помогаем коллегам в этом плане.

– А что с техническими видами спорта, такими как картинг, автогонки, мотоспорт?

– Очень бы хотелось какую-то площадку для них, но не так много мест в городе, где можно построить новый спортивный объект. Как бы это странно не звучало, но выбор не такой большой на самом деле. Приходится иногда уходить в сторону Псковского района. И если говорить о федерациях мотокросса и автомобильного спорта, то, наверное, они мечтают о каком-то постоянном месте дислокации, но на территории города это будет сложно осуществить.

– Есть ли какие-то программы, которые могут помочь со строительством новых спортивных объектов?

– Наработки есть. Мы всё время прорабатываем различные варианты, которые возникают. Это работа прежде всего с всероссийскими спортивными федерациями. Если, например, мы говорим о футболе, то наша областная федерация футбола на связи с Российским футбольным союзом. Они прорабатывают всегда различные варианты. В том числе наш вопрос о помощи в постройке крытого футбольного манежа уже несколько лет витает в кулуарах РФС. Пока это всё на стадии переговоров. Есть определённые проекты, есть недорогие варианты. Небольшой футбольный манеж можно построить на стадионе «Локомотив» в стороне от основного поля. Была бы возможность, мы бы её сразу использовали. Есть у нас ещё довольно большие территории на стадионе «Электрон». Можем проработать в кратчайшие сроки, как только поступят предложения.

– Что сегодня из себя представляет стадион «Электрон»?

– Там есть футбольная площадка. Она востребована, на ней занимаются. Есть территория, которая находится в оперативном управлении стадиона «Машиностроитель». Мы эту землю держим в запасе. Надеемся, что там возможно построить какой-то объект. Может быть, физкультурно-оздоровительный комплекс. «Электрон» в нашем поле зрения. В целом в микрорайоне Завеличье потребность в спортивных объектах возрастает.

– На «Машиностроителе» планируется какая-либо модернизация?

– Пока ещё рано. Есть определённые текущие моменты с ремонтом. В первую очередь, это газон стадиона, за которым нужно ухаживать. Администрация стадиона нацелена на сохранение самого покрытия. К примеру, на одну только резиновую крошку в год уходит несколько миллионов рублей. Нужно подсыпать – это обязательное условие для сохранности площадки. Есть расходы по содержанию трибун и подтрибунных помещений, которые задействованы у нас под занятия. Перестраивать стадион пока не планируем. Нам бы сохранить его в первоначальном виде.

– Стадион «Машиностроитель» – это большое хозяйство. Целый комплекс объектов, которые находятся в его ведении. Это всё структура, требующая дотаций, или там есть доход, который позволяет ему хотя бы существовать на заработанные деньги?

– Пока без дотаций спортивные объекты у нас существовать не могут. Но могу сказать, что ежегодно прирост внебюджетных средств увеличивается. Это не просто так, потому что инфраструктура развивается, вводятся новые объекты. Некоторые могут приносить прибыль с аренды, столовой, гостиницы. Некоторые объекты мы ввели только недавно. На первом этапе мы не можем говорить о какой-то прибыли.

– На улице Никольской в микрорайоне Родина появился новый ФОКОТ. Видно, что он востребован?

– Востребованность очень высокая. Как только он открылся, с семи утра мы уже наблюдали людей на стадионе. Довольно большое количество граждан, которые прогуливаются и занимаются там спортом. Через месяц по пожеланию граждан туда ещё добавили антивандальный стол для настольного тенниса. Там есть, напомню, футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, тренажёры, воркаут-площадка. Это мультикомплекс, который может привлечь граждан с близлежащих домов для занятий спортом. Сейчас мы прорабатываем вопрос с привлечением туда спортшкол в летний период.

– Недавно стадион «Локомотив» получил собственную вывеску. Ещё что-то планируется сделать на стадионе?

– Мы следим за самим покрытием футбольного поля, потому что у нас там занимается много детей. На самом стадионе мы решили, в первую очередь, привести в порядок входную группу, которая была в удручающем состоянии. Есть там определённые моменты с трибуной, требующие вмешательства по ремонту. Мы сейчас это прорабатываем. Не всё там идеально. За трибуной у нас тоже несколько небольших площадок с искусственным покрытием. За вопросом качества покрытия этих маленьких полей администрация тоже следит. Стадион живёт и пользуется популярностью у футболистов.

– Сколько у нас таких ФОКОТов, как на улице Никольской? И планируется ли строить ещё?

– ФОКОТов подобно тому, что стоит на Никольской, у нас нет. Такой универсальный он у нас первый. Но мы видим, что он востребован, закрывает некоторые проблемные моменты. Думаю, что подобные спортивные объекты будут появляться. Будем стараться двигаться дальше в этом направлении.

– Много ли у нас в целом спортивных площадок?

– Если говорить в целом о спортивных объектах, их довольно много. Если в цифрах, то у нас по городу больше 200 спортивных объектов, но сюда входят также спортивные залы школ, вузов, средних профессиональных учебных заведений, воркаут-площадки, пришкольные стадионы. Если в цифрах, то много – порядка 280 спортивных объектов. Потребность есть в больших объектах. Мелких у нас довольно много.

– Много ли было в этом году различных спортивных объектов, которые устанавливались по различным федеральным и региональным программам?

– По ТОС в прошлом году у нас было два спортивных объекта. В этом году по ТОС не было объектов. Честно говоря, и заявок мы особо не наблюдали. В прошлом году было активнее. Некоторые заявки просто не смогли выиграть. Но мы всё равно просим активных граждан не отказываться от своих идей, участвовать в этих проектах, потому что гранты – это выход из ситуации.

– На объекты какой направленности наибольший запрос от граждан?

– Чтобы какой-то вид спорта выделялся, такого нет. В первую очередь это тренажёры. Людям очень нравится доступность тренажёров не в зале, а на свежем воздухе. На воркаут-площадки сейчас меньше запросов в связи с тем, что в один момент их довольно много появилось. Появляются запросы на хоккейные коробки. У нас в районе Рижского проспекта граждане будут подавать свой проект хоккейной коробки на конкурс ТОС.

– Много ли у нас хоккейных коробок в принципе? И как они эксплуатируются?

– Из всей инфраструктуры, которая имеется, к хоккейным коробкам у детей интерес пропал. Возможно, с открытием Ледового дворца немного их влияние уменьшилось, но всё-таки за ними нужен определённый уход. Мы понимаем, что это расходы, а не все управляющие компании готовы держать на балансе хоккейную коробку. Хоккейные коробки – это единственные объекты, которые не используются и не пользуются популярностью.

– У нас в городе есть два скейт-парка. Насколько они востребованы и популярны?

– Мы приятно удивлены. Они у нас очень хорошо используются. Много детей и юношей занимаются на них спортом. На них большая загруженность, и от этого быстро возникает изношенность. Следим за качеством покрытия. Это не последние скейт-парки в городе. Коллеги из молодёжных объединений просят нас рассмотреть возможность обустройства таких площадок и в других микрорайонах. Также планируется создание федерации по нескольким направлениям: скейт, BMX и прочие. Эти направления существуют у нас довольно давно, но до федерации дело не доходило. Сейчас с появлением скейт-парков в городе видим большую потребность. Я думаю, что в ближайшее время этот вопрос будет решён.

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