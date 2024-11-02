Новый мурал появился на стене школы на улице Киселёва в Пскове
На стене новой школы на улице Киселёва в Пскове появились новые муралы, передаёт корреспондент ПАИ.
Два из них – с изображением башен Псковского кремля – уже завершены. Сейчас идёт работа над нанесением третьего мурала, пока что можно увидеть только его часть.
Строительство новой школы на 525 мест на улице Киселёва в Пскове планируют завершить к концу года.
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