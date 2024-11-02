Новый мурал появился на стене школы на улице Киселёва в Пскове

18:25, 02 ноября 2024, ПАИ

На стене новой школы на улице Киселёва в Пскове появились новые муралы, передаёт корреспондент ПАИ.

Два из них – с изображением башен Псковского кремля – уже завершены. Сейчас идёт работа над нанесением третьего мурала, пока что можно увидеть только его часть.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Строительство новой школы на 525 мест на улице Киселёва в Пскове планируют завершить к концу года.