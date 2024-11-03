Более 30 бригад энергетиков продолжают ликвидировать отключения электричества из-за непогоды в Псковской области

12:38, 03 ноября 2024, ПАИ

В Псковской области по состоянию на 10:00 отключёнными остаются 156 населенных пунктов, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Всего из-за непогоды остаются отключенными 29 линий и 177 трансформаторных подстанций.

Наибольшее количество отключений произошло в Невельском муниципальном округе и Себежском районе. Отключенных объектов ЖКХ и соцсферы нет.

Работы ведутся силами 32 бригад численностью 122 человека, 34 ед. техники.

«Энергетики продолжают работу в режиме повышенной готовности», – отмечается в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что последствия ночного урагана в Псковской области ликвидируют 111 бригад энергетиков. Напомним также, что сегодня вечером и в первой половине ночи 4 ноября ожидается сильный мокрый снег и дождь.