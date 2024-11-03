Более 30 бригад энергетиков продолжают ликвидировать отключения электричества из-за непогоды в Псковской области
В Псковской области по состоянию на 10:00 отключёнными остаются 156 населенных пунктов, сообщает официальный Telegram-канал региона.
Всего из-за непогоды остаются отключенными 29 линий и 177 трансформаторных подстанций.
Наибольшее количество отключений произошло в Невельском муниципальном округе и Себежском районе. Отключенных объектов ЖКХ и соцсферы нет.
Работы ведутся силами 32 бригад численностью 122 человека, 34 ед. техники.
«Энергетики продолжают работу в режиме повышенной готовности», – отмечается в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что последствия ночного урагана в Псковской области ликвидируют 111 бригад энергетиков. Напомним также, что сегодня вечером и в первой половине ночи 4 ноября ожидается сильный мокрый снег и дождь.
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Более 30 бригад энергетиков продолжают ликвидировать отключения электричества из-за непогоды в Псковской области