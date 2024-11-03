На телеканале «Спас» вышел репортаж, посвященный общероссийскому совещанию епархиальных древлехранителей в Псковской епархии

19:35, 03 ноября 2024, ПАИ

На телеканале «Спас» вышел репортаж об общероссийском совещании епархиальных древлехранителей, которое проходило с 24 по 25 октября 2024 года в Псковской епархии. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

Десять лет назад в Русской Церкви ввели должность епархиальных древлехранителей – специалистов, ответственных за сохранность памятников церковной архитектуры и искусства, которые составляют бесценное духовное наследие России.

А в четверг в Печоры съехались древлехранители со всей страны, чтобы обменяться опытом при участии председателя Патриаршего совета по культуре митрополита Симферопольского и Крымского Тихона.