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Александр Котов: Во все исторические эпохи наша сила была и остаётся в сплочённости

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов поздравил жителей региона с Днём народного единства. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов поздравил жителей региона с Днём народного единства. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Этот праздник связан не только с судьбоносными событиями нашей истории, но и с такими нравственными ценностями, присущими многонациональному народу России, как преданность Родине, уважение к предкам и традициям, сила духа и вера в идеалы. Именно эти общие черты национального характера объединяют жителей нашей страны на её бескрайних просторах», – отметил Александр Котов.

Во все исторические эпохи сила России была и остаётся в сплочённости, добавил он.

«Россияне не просто любят свою страну, но и сердцем ощущают личную ответственность за судьбу Отчизны, а потому готовы во имя её суверенитета честно служить, трудиться, отвечать на любые вызовы, вместе отстаивать национальные интересы государства», – подчеркнул спикер Собрания.

Александр Котов также пожелал мира и процветания Отечеству.

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