Сокращённая рабочая неделя ждёт россиян

10:17, 04 ноября 2024, ПАИ

Россиян ждёт сокращённая рабочая неделя. Жители России будут работать с 5 по 8 ноября, то есть четыре дня.

Такая возможность появилась у россиян благодаря празднованию Дня народного единства: 4 ноября в стране официальный выходной.

До этого предшествующая рабочая неделя длилась шесть дней.

Ранее ПАИ рассказывало, когда псковичам в ноябре придут выплаты. Читайте по ссылке.