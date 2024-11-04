Сокращённая рабочая неделя ждёт россиян
Россиян ждёт сокращённая рабочая неделя. Жители России будут работать с 5 по 8 ноября, то есть четыре дня.
Такая возможность появилась у россиян благодаря празднованию Дня народного единства: 4 ноября в стране официальный выходной.
До этого предшествующая рабочая неделя длилась шесть дней.
Ранее ПАИ рассказывало, когда псковичам в ноябре придут выплаты. Читайте по ссылке.
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