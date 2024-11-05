Депутаты областного Собрания выражают соболезнования родным и близким Павла Мищенкова

09:50, 05 ноября 2024, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной экс-главы Островского района, депутата регионального парламента четвёртого созыва Павла Мищенкова.

«Павел Геннадиевич ушёл из жизни, оставив о себе добрую память делами и поступками, внёс большой вклад в развитие спорта региона и страны. Он был настоящим патриотом своей малой родины – родился в Островском районе и всю жизнь работал на благо родной земли и земляков. Трудовую деятельность начал учителем в сельской школе, затем возглавил детско-юношеский спортивный клуб «Надежда», был основателем и руководителем центра «Юность» – одной из лучших баз по подготовке лыжников и биатлонистов, где набирали форму лучшие спортсмены России. Работая тренером, Павел Мищенков лично подготовил немало успешных спортсменов – мастеров спорта, в том числе международного класса, олимпийского чемпиона», – отметили в Собрании.

Островичи не раз выражали доверие своему земляку на выборах – Павел Мищенков входил в состав представительных органов власти сначала местного уровня, а затем областного – в 2007 году получил вакантный мандат депутата областного Собрания четвёртого созыва. В 2009 году возглавил район, в 2014-м был вновь переизбран на эту должность.

«Где бы ни трудился Павел Мищенков, его всегда отличало неравнодушное отношение к чаяниям людей и хозяйственный подход к решению поставленных задач. Эти качества снискали ему уважение и признание. Павел Геннадиевич навсегда останется в нашей памяти как деятельный человек, всем сердцем преданный Псковской земле и многое сделавший для её развития и процветания. Скорбим вместе с родными и близкими!» – добавили в Собрании.

Прощание с экс-руководителем Островского района, председателем Федерации биатлона Псковской области, заслуженным тренером, почётным гражданином Острова Павлом Мищенковым состоится на базе «Юность» в среду, 6 ноября.