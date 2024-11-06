Косолапый сладкоежка: медведь разгромил пасеку в Псковской области

16:09, 06 ноября 2024, ПАИ

Медведь разгромил пасеку в деревне Цевло Бежаницкого района, сообщает ГТРК «Псков» со ссылкой на местного жителя Василия Мозолевского.

По словам мужчины, с частыми визитами медведя в деревню люди не сталкивались давно. У жителей Цевло есть скотина, которая может оказаться жертвой косолапого. Помимо этого, Василий Мозолевский обеспокоен тем, что медведь может пойти на людей.

Чтобы решить ситуацию, мужчина обратился к охотникам, а также позвонил в администрацию, где обещали решить проблему, но пока обратной связи не поступало, отметил он.

Ранее сообщалось, что в Невельском районе живёт упитанная медведица, а жительница Великих Лук рассказала о своей встрече с косолапым в Куньинском районе.