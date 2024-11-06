Очередное занятие провели для дружинников в Стругах Красных

19:02, 06 ноября 2024, ПАИ

Очередное занятие для членов стругокрасненского филиала отряда содействия обороне и безопасности «Дружина» прошло в Стругах Красных, пишет газета «Струги».

Занятия открыл руководитель филиала Дмитрий Дементьев, который рассказал о геополитической ситуации и обстановке в зоне СВО. Также на мероприятии выступил настоятель храма Георгия Победоносца в Стругах Красных.

Помимо этого, прошла топографическая подготовка: члены отряда с картой и компасом ориентировались на местности. Благодаря занятиям удалось повысить уровень профессиональных навыков, отметил Дмитрий Дементьев.

Ранее сообщалось, что тренировка отряда «Дружина» прошла на полигоне Северо-Западного федерального округа.

Отметим, что в Псковской области отряд содействия обороне и безопасности создан в 2023 году.