Очередное занятие провели для дружинников в Стругах Красных
Очередное занятие для членов стругокрасненского филиала отряда содействия обороне и безопасности «Дружина» прошло в Стругах Красных, пишет газета «Струги».
Занятия открыл руководитель филиала Дмитрий Дементьев, который рассказал о геополитической ситуации и обстановке в зоне СВО. Также на мероприятии выступил настоятель храма Георгия Победоносца в Стругах Красных.
Помимо этого, прошла топографическая подготовка: члены отряда с картой и компасом ориентировались на местности. Благодаря занятиям удалось повысить уровень профессиональных навыков, отметил Дмитрий Дементьев.
Ранее сообщалось, что тренировка отряда «Дружина» прошла на полигоне Северо-Западного федерального округа.
Отметим, что в Псковской области отряд содействия обороне и безопасности создан в 2023 году.
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