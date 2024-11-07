Лису заметили на улицах Великих Лук

08:40, 07 ноября 2024, ПАИ

Горожане заметили лису на улицах Великих Лук, пишет Luki-News.

По словам очевидцев, лиса гуляла во дворе на улице Дружбы, а также её видели около музыкальной школы и на железнодорожном вокзале.

Ранее постоянный автор ПАИ Николай Бесклёвный рассказал о встрече с рыжей пронырой.