Лису заметили на улицах Великих Лук
Горожане заметили лису на улицах Великих Лук, пишет Luki-News.
По словам очевидцев, лиса гуляла во дворе на улице Дружбы, а также её видели около музыкальной школы и на железнодорожном вокзале.
Ранее постоянный автор ПАИ Николай Бесклёвный рассказал о встрече с рыжей пронырой.
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