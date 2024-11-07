До +8 градусов ожидается в Псковской области 8 ноября
8 ноября в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +1...+6 градусов, днем +3...+8 градусов. Атмосферное давление выше нормы.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
07 ноября 2024
Ректор ПсковГУ на сессии Рособрнадзора рассказала о способах повышения качества профессионального образования
07 ноября 2024
Вера Емельянова и Надежда Васильева участвуют в управленческой сессии госфонда «Защитники Отечества»