До +8 градусов ожидается в Псковской области 8 ноября

13:28, 07 ноября 2024, ПАИ

8 ноября в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +1...+6 градусов, днем +3...+8 градусов. Атмосферное давление выше нормы.