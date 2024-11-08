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Общество

Пассажиропоток псковского аэропорта вырос более чем на 7%

Пассажиропоток Международного аэропорта «Псков» имени княгини Ольги за десять месяцев текущего года вырос на 7,4 % по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 138 460 человек. Об этом ПАИ сообщили в аэропорту.

Фото: ПАИ

Самыми востребованными рейсами остаются Сочи, Минеральные Воды, Москва и Калининград. Основным авиапартнёром аэропорта является авиакомпания «Азимут», на долю которой приходится 98 % потока.

Помимо этого, грузооборот превысил на 41 % показатели предыдущего года и составил 12,6 тонны.

Ранее сообщалось, что метеоусловия всё реже становятся причиной задержки рейсов. Кроме того, директор аэропорта Артём Тарасов рассказал, какие авиарейсы из Пскова сохранят, а какие отменят в связи с переходом на осенне-зимний период.

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