Пассажиропоток псковского аэропорта вырос более чем на 7%

14:14, 08 ноября 2024, ПАИ

Пассажиропоток Международного аэропорта «Псков» имени княгини Ольги за десять месяцев текущего года вырос на 7,4 % по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 138 460 человек. Об этом ПАИ сообщили в аэропорту.

Самыми востребованными рейсами остаются Сочи, Минеральные Воды, Москва и Калининград. Основным авиапартнёром аэропорта является авиакомпания «Азимут», на долю которой приходится 98 % потока.

Помимо этого, грузооборот превысил на 41 % показатели предыдущего года и составил 12,6 тонны.

Ранее сообщалось, что метеоусловия всё реже становятся причиной задержки рейсов. Кроме того, директор аэропорта Артём Тарасов рассказал, какие авиарейсы из Пскова сохранят, а какие отменят в связи с переходом на осенне-зимний период.