Дачников просят помочь в поисках пропавшего великолукского подростка

17:01, 08 ноября 2024, ПАИ

Дачников просят помочь в поисках пропавшего великолукского 17-летнего подростка Максима Новинского, сообщает портал Luki-News.

Максим Новинский пропал в ночь на 4 ноября в деревне Немково Великолукского района. Недалеко от этого населённого пункта есть СНТ, многие дачи в котором уже закрыты на зиму.

Одна из читательниц просит дачников Криплянки, Выдумки, Немково и Задежи проверить свои дома, постройки и участки. Есть вероятность, что на одной из таких территорий, на которые не могут попасть поисковики, удастся найти подростка или его следы.

Отметим, что в момент исчезновения на нём были куртка в чёрно-белую полоску, толстовка в бежевых тонах, чёрные спортивные штаны и кроссовки в чёрно-белой гамме.

Тех, кто обладает сведениями о пропаже Максима Новинского, просят позвонить по коротким номерам 123 или 112. Также можно обратиться по дежурным телефонам следственного управления 8-911-362-27-78, 8-911-360-10-92 или (8 811-34) 2-32-89.

Ранее сообщалось, что уголовное дело по факту исчезновения подростка возбудили в Великих Луках.