Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Дачников просят помочь в поисках пропавшего великолукского подростка

Дачников просят помочь в поисках пропавшего великолукского 17-летнего подростка Максима Новинского, сообщает портал Luki-News.

Фото: портал Luki-News

Максим Новинский пропал в ночь на 4 ноября в деревне Немково Великолукского района. Недалеко от этого населённого пункта есть СНТ, многие дачи в котором уже закрыты на зиму.

Одна из читательниц просит дачников Криплянки, Выдумки, Немково и Задежи проверить свои дома, постройки и участки. Есть вероятность, что на одной из таких территорий, на которые не могут попасть поисковики, удастся найти подростка или его следы.

Отметим, что в момент исчезновения на нём были куртка в чёрно-белую полоску, толстовка в бежевых тонах, чёрные спортивные штаны и кроссовки в чёрно-белой гамме.

Тех, кто обладает сведениями о пропаже Максима Новинского, просят позвонить по коротким номерам 123 или 112. Также можно обратиться по дежурным телефонам следственного управления 8-911-362-27-78, 8-911-360-10-92 или (8 811-34) 2-32-89.

Ранее сообщалось, что уголовное дело по факту исчезновения подростка возбудили в Великих Луках.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












08 ноября 2024

Островские школьники стали членами «Орлят России» и «Движения первых»
08 ноября 2024

Бешенство выявили у енота в Псковской области
08 ноября 2024

Для многих девушек еда становится врагом, констатировала псковский психиатр
08 ноября 2024

Дачников просят помочь в поисках пропавшего великолукского подростка
08 ноября 2024

Региональный форум «Как предпринимателю стать заметным» проходит в Пскове
08 ноября 2024

Многозадачность на работе может привести к невротическому расстройству, предупредила психиатр из Пскова
08 ноября 2024

Псковская делегация побывала на управленческой сессии для руководителей фонда «Защитники Отечества»
08 ноября 2024

Уникальные новые паштеты представили псковские улиточники на форуме в Москве

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...