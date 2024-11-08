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Участники школы «Индустрия медиа» побывали в ПИШ Союзного государства и новом учебно-лабораторном корпусе ПсковГУ

Участники школы «Индустрия медиа» познакомились с обновлённой инфраструктурой вуза и учебно-лабораторным корпусом ПсковГУ, сообщили ПАИ в вузе.

Первый поток учеников посетил Передовую инженерную школу гибридных технологий в станкостроении Союзного государства ПсковГУ.

Участники школы «Индустрия медиа» побывали на экскурсии в ПИШ Союзного государства и новом учебно-лабораторном корпусе ПсковГУ. Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

Побывали в научно-исследовательской лаборатории плазменных и лазерных технологий, осмотрели Российско-белорусский научно-исследовательский центр гибридных технологий формообразования в станкостроении, где установлена роботизированная установка ИЛИСТ-М, которая рассчитана на работу с титановыми и никелевыми сплавами, нержавеющими и высокопрочными сталями.

Участникам также презентовали обновлённое оборудование, в числе которого установка прямого лазерного выращивания, пятиосевой фрезерный обрабатывающий центр, портативный 3D-сканер и программно-аппаратный комплекс визуализации – голографический стол. Последний подходит для работ, связанных с 3D-моделированием, с визуализацией разработок, которые студенты делают как в процессе курсового и дипломного проектирования, так и занимаясь научной деятельностью в научно-производственном департаменте. Комплекс позволяет работать в дополненной реальности с 3D-объектами любой сложности и масштаба, начиная с моделирования отдельных деталей и заканчивая визуализацией целых заводов.

Кроме того, гости посетили профессиональную студию Jalinga с интерактивным сенсорным управлением, которая позволяет создавать качественный образовательный видеоматериал, проводить вебинары и трансляции.

Второй поток группы участников школы побывал на экскурсии в новом учебно-лабораторном корпусе ПсковГУ.

В здании располагаются современные аудитории, лаборатории и учебные пространства, которые позволяют проводить актуальные и инновационные исследования.

Площадь корпуса составляет более 8 тыс. кв. метров. В нём разместились симуляционный центр, лабораторный и анатомический блоки с демонстрационными и секционными залами, лаборантскими и препараторскими аудиториями. На территории корпуса разбит ботанический сад. В тёплое время года здесь будут проводиться учебные экскурсии и практические занятия по ботанике. Кроме того, организована рекреационная зона для студентов, преподавателей университета и жителей города.

Добавим, проект впервые реализуется на базе университета совместно с АНО «Центр молодёжи и общественных инициатив» и комитетом по молодёжной политике региона в рамках программы развития молодёжной политики «Регион для молодых» Росмолодёжи.

Отметим также, что занятия в учебно-лабораторном корпусе ПсковГУ на улице Доставалова стартовали 28 октября.

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