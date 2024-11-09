Водителей просят помочь в поисках пропавшего великолукского подростка Максима Новинского

23:22, 09 ноября 2024, ПАИ

Водителей, которые могли видеть пропавшего подростка Максима Новинского, ищут в Псковской области, сообщает поисковой отряд «След».

От водителей, которые проезжали от деревни Задёжа до Великих Лук через Зелёную зону и ВЗВА (ЗЭТО) с 3:00 до 7:00, требуется любая информация о пропавшем подростке. «Возможно, вы видели подростка в чёрной куртке или у вас есть записи видеорегистратора», – отметили в поисковом отряде.

Всех, кто был утром в указанном месте и располагает информацией, просят обратиться по телефону поискового отряда «След» 8-911-376-76-76 или в полицию по номеру (8 811-53) 5-27-94.

Напомним, что 17-летний Максим Новинский поехал на дачу в Великолукском районе 3 ноября вместе с друзьями. Оттуда он ушёл в три часа ночи. На данный момент его местонахождение неизвестно. По факту исчезновения подростка возбуждено уголовное дело.