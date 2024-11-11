Парня нет: поисковики из Великих Лук рассказали о розыске пропавшего 17-летнего юноши

11:43, 11 ноября 2024, ПАИ

О поисках пропавшего в Великолукском районе 17-летнего Максима Новинского рассказали поисковики. Об этом сообщается в группе поискового отряда «След» в соцсети «ВКонтакте».

«Силами отряда «След» (огромное количество волонтеров) исследованы абсолютно все дачные дома по пути из Немково до Задежи. Дачи в Кавирово тоже проверены все. Обочины дорог пройдены не один десяток раз. Первый раз на нашем опыте сюда приезжали специалисты из Петербурга с мощным коптером. Осмотрен огромный радиус от Немково. Парня нет», – отметили в отряде.

Кроме того, волонтёры осмотрели и другие места: завалы веток, колодцы и люки.

Ежедневно волонтеры отряда «След» исследуют озеро Задежа и ближайшие другие водоемы. «В тростнике, кувшинках нет. Вчера несколько ребят с серьезными эхолотами изучали дно озер. Нет ничего. До этого дважды работали МЧС с водолазами. Нет ничего», – подчеркнули поисковики.

Также волонтёры исследовали поля и зелёные зоны.

«На открытых участках нет ничего. Поиски в массиве координировала полиция. Все зацепки, обнаруженные волонтерами отряда «След», переданы сотрудникам полиции. Очень надеемся, что их оперативность поможет быстро найти Максима. Поиски продолжаются. Ждем любую достоверную информацию», – заключили в отряде.

Напомним, что 17-летний Максим Новинский поехал на дачу в Великолукском районе 3 ноября вместе с друзьями. Оттуда он ушёл в три часа ночи. На данный момент его местонахождение неизвестно. По факту исчезновения подростка возбуждено уголовное дело.