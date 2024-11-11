Артур Акавов – о шахбоксе: Мне это не интересно

17:50, 11 ноября 2024, ПАИ

Свою незаинтересованность направлением шахбокса выразил председатель Псковской областной федерации бокса Артур Акавов на пресс-конференции, посвящённой развитию детского спорта сегодня, 11 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

«Как по мне, это дисциплина, которая больше носит экспериментальный характер. Уже есть, например, бокс на льду. Подобное мероприятие в Псковской области было у нас проведено. Я смотрел, это выглядит непривычно. Я, например, как председатель Псковской областной федерации бокса, не стал бы развивать эти направления, мне это не интересно. Возможно, это будет интересно тем, кто занимается этим, как хобби», – сказал Артур Акавов.

Напомним, в мае нынешнего года в Плюсском районе Псковской области состоялся первый турнир по шахбоксу, а до этого спортсмены Плюсского района стали призёрами чемпионата Федерации шахбокса России, который прошёл в Санкт-Петербурге. В рамках поединка по шахбоксу соперники проводят три раунда по правилам шахмат, чередующиеся с раундами бокса.

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