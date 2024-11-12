Псковская хоккеистка в составе сборной России обыграла команду Турции

11:06, 12 ноября 2024, ПАИ

Псковская хоккеистка Анастасия Тельнова в составе сборной России до 18 лет обыграла национальную команду Турции со счётом 5:0. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе команды «Динамо-Нева».

Анастасия Тельнова стала одной из двух представительниц команды «Динамо-Нева», кто попал в женскую сборную России по хоккею до 18 лет. Псковичка проходила в Стамбуле сборы, а в конце сыграла против команды Турции.

Отметим, что в прошлом сезоне Анастасия Тельнова стала победителем Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) в составе петербургской команды «Динамо-Нева». Завоёванный кубок спортсменка летом привозила в псковский Ледовый дворец.

В новом сезоне «Динамо-Нева» занимает первое место в турнирной таблице регулярного чемпионата ЖХЛ. Игры турнира возобновятся 18 ноября – петербургская команда сыграет на выезде с «Торнадо» из Московской области.

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