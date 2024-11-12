Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

T2 определила самые интернет-активные сёла и деревни Псковской области

T2, российский оператор мобильной связи, проанализировал цифровую активность жителей в посёлках и деревнях Псковской области за десять месяцев 2024 года. Исследование проводилось на территории 38 малых населённых пунктов, которые компания обеспечила качественной голосовой связью и мобильным интернетом за последние несколько лет. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе T2.

Фото: пресс-служба Т2

Для составления рейтинга Т2 использовала обезличенные данные абонентов в малых населённых пунктах, где проживают от 100 до 500 человек.

Общий трафик 38 базовых станций с начала 2024 года – 871 ТБ, что эквивалентно 249 000 скачанных фильмов в HD-качестве. Самой активной оказалась деревня Бельское-Устье Порховского района, где за указанный период жители использовали 55 ТБ. На втором месте – деревня Дубровы Новоржевского района. Здесь клиенты T2 скачали примерно 51 ТБ интернет-трафика. Замыкает тройку лидеров деревня Ротово Печорского района: ее жители насерфили в интернете около 50 ТБ информации.

Оператор оценил и голосовую активность в небольших поселениях Псковской области. Самыми разговорчивыми абонентами оказались жители деревни Ротово – для звонков без учёта мессенджеров они использовали почти 1 017 минут. На втором месте рейтинга – деревня Бор Новосокольнического района, жители которой потратили на голосовое общение 810 минут. В тройку лидеров вошла деревня Большое Загорье Псковского района – местные абоненты провели за разговорами по мобильному телефону свыше 700 минут. В общей сложности сельчане региона общались более 13 000 минут.

Связь и мобильный интернет появились в малых населённых пунктах Псковской области в рамках второго этапа федеральной программы по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0). Проект реализуют Минцифры и ПАО «Ростелеком». T2 выступает в качестве технологического партнёра и центра компетенций: компания разрабатывает проектные решения, планирует архитектуру сети, поставляет оборудование для её строительства.

Установленные базовые станции работают в стандартах сети 2G/4G. Современное и высокотехнологичное оборудование позволяет комфортно пользоваться качественной голосовой связью и всеми современными мобильными сервисами.

«Псковская область – одна из самых живописных и популярных территорий Северо-Запада для туристов. Например, в Порховском районе находится «Старое городище» – крепость, сооруженная в XIII веке князем Александром Невским на берегу реки Шелони, а на территории Печорского района расположен один из древнейших русских городов – Изборск и Успенский Псково-Печерский мужской монастырь. Современные технологии позволяют путешественникам, участникам культурных событий и сельчанам быть всегда на связи с родными и близкими, быстро и своевременно размещать контент в соцсетях, дистанционно учиться и работать, а также получать медицинские консультации», – отметил директор Псковского филиала T2 Сергей Мартынов.

Реклама. ООО «Т2 Мобайл».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












12 ноября 2024

Мемориальную доску в честь погибшего на СВО кавалера ордена открыли в Пскове
12 ноября 2024

Как понять, что звонят мошенники вместо работника Соцфонда: советы специалиста
12 ноября 2024

Псковских студентов научат искать вторую половинку
12 ноября 2024

T2 определила самые интернет-активные сёла и деревни Псковской области
12 ноября 2024

До -2 градусов прогнозируют в Псковской области 13 ноября
12 ноября 2024

Мастер-класс по созданию броши из фетра прошёл в Пскове
12 ноября 2024

Проект «Цифровое просвещение» стартовал в Пскове
12 ноября 2024

Почти на 90% вырос спрос на посуточную аренду квартир в России

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...