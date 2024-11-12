Юрий Сорокин передал два стола для настольного тенниса Пушкиногорской школе

16:10, 12 ноября 2024, ПАИ

Два теннисных стола Пушкиногорской школе имени А. С. Пушкина передал вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин. Об этом парламентарий сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее с просьбой об этом к депутату обратилось руководство учреждения, пояснил Юрий Сорокин. «Ученики школы активно занимаются настольным теннисом, здесь существует собственная секция, однако инвентаря было недостаточно. Теперь эта проблема решена. Уверен, что тренировочный процесс в школе будет проходить на более высоком уровне», – отметил он.

Напомним, что в этом году Юрий Сорокин передал два стола для настольного тенниса центру внешкольной работы Куньинского района, а также вручил псковской спортшколе «Бригантина» десять новых профессиональных мячей и новую форму.

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