Сергей Михеев удостоен медали «Александр Невский с дружиной»

23:21, 12 ноября 2024, ПАИ

Медалью «Александр Невский с дружиной» удостоен экс-глава Бежаницкого района Сергей Михеев. Награду ему вручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках заседания правления ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области». Видео встречи размещено в телеграм-канале главы региона.

«Почётную миссию хочу выполнить – Сергею Константиновичу вручить региональную награду за многолетний эффективный труд», – сказал губернатор, вручая медаль.

Напомним, региональная медаль учреждена в честь празднования 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. По указу губернатора ею награждаются граждане РФ за особый вклад в возрождение исторического наследия Псковской области, духовное, нравственное и патриотическое воспитание, развитие экономики, науки, образования, культуры, спорта, здравоохранения, волонтёрства и других общественно значимых сфер деятельности на территории региона.

Ранее сообщалось, что глава Бежаницкого района, почётный гражданин района Сергей Михеев и глава Бежаницкого муниципального округа Елена Иванова стали гостями программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.