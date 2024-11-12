Высота, глубина и центр – всё о Бежаницком муниципальном округе в «Оглавлении». Главное

20:29, 12 ноября 2024, ПАИ

Глава Бежаницкого района, почётный гражданин района Сергей Михеев и глава Бежаницкого муниципального округа Елена Иванова стали гостями программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Главное: