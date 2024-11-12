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Общество

Высота, глубина и центр – всё о Бежаницком муниципальном округе в «Оглавлении». Главное

Глава Бежаницкого района, почётный гражданин района Сергей Михеев и глава Бежаницкого муниципального округа Елена Иванова стали гостями программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Елена Иванова и Сергей Михеев. Фото: ПАИ

Главное:

  • в пятницу, 15 ноября, окружное Собрание депутатов рассмотрит вопрос о структуре администрации округа: в ней, в частности, появятся территориальные отделы – на месте волостных администраций;
  • при территориальных отделах планируется создать общественные советы, куда войдут активные жители;
  • при переходе от района к округу в Бежаницах активно пользуются опытом соседей из Новгородской области, а также Опочецкого и Локнянского округов «с поправкой на специфику Бежаницкой земли»;
  • в Бежаницком муниципальном округе создано 21 ТОС, 10 заявок победили в региональном грантовом конкурсе, благодаря чему ТОС привлекли в муниципалитет более 3 млн рублей;
  • в усадьбу Философовых пришёл газ, появилось газовое отопление, новое музейное оборудование. Это даёт надежду на дальнейшее развитие усадьбы как краеведческого и турцентра муниципалитета;
  • полистовский заповедник совместно с муниципальными властями отстаивает в Минприроды проект создания в округе на базе заповедника туристического визит-центра;
  • «Нам важно сделать Бежаницкую землю не транзитной для туристов», – отметил Сергей Михеев;
  • новые вышки мобильной связи в Бежаницком округе появляются в том числе и благодаря активности местных жителей, которые активно голосуют за территории для установки вышек мобильной связи;
  • бежаницкий хлеб – один из брендов муниципалитета;
  • в Бежаницком округе построят один из крупнейших в регионе животноводческих комлпексов;
  • 12 вышек сотовой связи установили в Бежаницком районе за три года.
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