Михаил Ведерников рассказал, что появится на месте павильонов на Четырёх углах в Пскове

10:48, 13 ноября 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, что появится на месте павильонов на Четырёх углах в Пскове. Речь об этом шла на форуме старшеклассников «Голос молодёжи».

Глава региона рассказал, что вместо снесённых павильонов «планируется создание огромного торгово-культурного комплекса».

«Там можно будет погулять, поесть, купить что-то и позаниматься спортом», – анонсировал Михаил Ведерников.

Он также отметил, что «в скором времени в Пскове появится хороший, современный фермерский рынок». «Проект уже в процессе. В начале следующего сезона инвестор выйдет на строительство этого объекта», - сообщил губернатор.

О других планах относительно территории на Четырёх углах губернатор рассказывать не стал.

Последний торговый ангар на рынке «Фавор» в Пскове демонтировали в августе. Во время начала работ присутствовала представительница ООО «Фавор», которая препятствовала началу работ. Потребовалось даже вмешательство полицейских. Более мелкие павильоны на рынке снесены несколько лет назад. Теперь в этой точке Пскова пустырь, который, по словам главы региона, и превратится в торгово-культурный комплекс.