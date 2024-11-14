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Общество

В Псковском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела бывшего замглавы администрации Александра Грацкого

В Псковском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы администрации Пскова – начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Александра Грацкого. Об этом сегодня, 14 ноября, из зала суда сообщает корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Александра Грацкого обвиняют по части 2 статьи 290, части 6 статьи 290, пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в значительном, крупном и особо крупном размере).

Фото: ПАИ

Александр Грацкий был задержан по подозрению в получении взятки 22 марта 2024 года. Ещё один эпизод взяточничества появился в деле 3 мая этого года.

Грацкий в разное время работал в администрации Пскова в должностях замначальника УГХ, начальника УГХ. Осенью 2023 года его назначили заместителем главы администрации Пскова с совмещением должности начальника УГХ городской администрации.

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В Псковском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела бывшего замглавы администрации Александра Грацкого

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