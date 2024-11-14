Стали известны причины падения строительного крана рядом с детским садом в Великих Луках

16:32, 14 ноября 2024, ПАИ

Стали известны причины падения строительного крана на ограждение детского сада в Великих Луках. Об этом пишет газета «Великолукская правда. Новости» со ссылкой на комитет по региональному контролю и надзору.

По предварительным данным, масса груза превысила допустимое значение, в результате чего кран упал, повредив ограждение детского сада и автомобиль, находившийся на строительной площадке. Инцидент произошёл 11 ноября на стройке на улице Первомайской, 26а.

Ограждения вокруг детского сада будут восстановлены за счёт застройщика. Также по итогам проверки будет дана оценка о соблюдении организации строительства при работе и движении грузоподъёмных механизмов. В случае выявления нарушений должностных лиц привлекут к ответственности.

Ранее сообщалось, что прокуратура организовала проверку по факту падения строительного крана на ограждение детского сада в Великих Луках. Кроме того, происшествие прокомментировали в городской администрации.