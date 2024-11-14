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Псковичка стала абсолютным победителем XXII научно-практической выставки «Шаг в науку»

Ученица 10-го класса гуманитарного лицея Ксения Крылова стала абсолютным победителем XXII научно-практической выставки «Шаг в науку». Её проект о псковских артионимах, посвящённый псковским барсикам, получил самую высокую оценку экспертов, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Псковичка стала ​абсолютным победителем XXII научно-практической выставки «Шаг в науку». Фото из телеграм-канала Бориса Елкина

Теперь Ксения готовится к защите своего проекта на региональном этапе всероссийской программы «Шаг в будущее».

«С удовольствием рассказал ей историю возникновения барсиков в Пскове, чтобы дополнить её видеопрезентацию. Благодарю Ксению за интерес к науке, а педагогов и родителей – за поддержку талантливого исследователя. Желаю ей покорить новые вершины! К слову, наши барсики теперь представлены на национальной карте локальных брендов России проекта «Живое наследие» (livingheritage.ru). А во всероссийском конкурсе «Культурные сокровища глазами молодых: новые туристические магниты России» они завоевали второе место в номинации «Образы». Приятно, что милые «жители» Пскова получили признание и привлекут в наш город ещё больше туристов», – сказал Борис Елкин.

Напомним, в конце декабря 2023 года в ключевых местах Пскова появились десять бронзовых барсиков. Их появление стало возможно благодаря проекту «Сердце Пскова».

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