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Квадробинг, Хеллоуин и безопасность детей: Наталия Соколова стала гостьей программы «Оглавление». Главное

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова стала гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 5 ноября.

Наталия Соколова стала гостьей программы «Оглавление». Фото: ПАИ

Главное из эфира:

  • большая часть псковских подростков относится негативно к квадробингу. Это показал проведённый опрос;
  • Наталия Соколова – о квадроберах: «Они жертвы индустрии. Маски, корм, поводки, услуга по выгулу квадроберов – это уже некое мракобесие, которое нарушает правила поведения, мешает жить другим людям и унижает честь и достоинство человека и человеческого облика»;
  • о Хеллоуине: «Любые мероприятия, праздники, события и субкультуры, которые содействуют развитию человека, – это хорошо, а те, которые ведут к деградации, – это плохо. В данной ситуации нужно понимать, это просто развлечение или идеологическое убеждение. Только тогда можно осознать, вредит ли это нашим детям»;
  • «Я сторонник того, что у нашей страны, у нашего народа должны быть свои национальные праздники», – подчеркнула детский омбудсмен;
  • поступают обращения по поводу трудностей при использовании образовательной платформы «Сферум» от псковских школьников и их родителей. «Я спрашиваю у педагогов – им нравится, у детей – они не поняли, а для родителей это просто напряжно», – заметила гостья студии;
  • «Я не думала, что после пандемии мы вернёмся к теме проблемности дистанционного обучения, потому что хочется, чтобы обучение проходило очно в школе. Ведь есть ещё здоровьесберегающие моменты: можно похоронить своё зрение при работе за компьютером»;
  • институту уполномоченных по правам ребёнка в Псковской области исполнится 15 лет в декабре.

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