Квадробинг, Хеллоуин и безопасность детей: Наталия Соколова стала гостьей программы «Оглавление». Главное
Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова стала гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 5 ноября.
Главное из эфира:
- большая часть псковских подростков относится негативно к квадробингу. Это показал проведённый опрос;
- Наталия Соколова – о квадроберах: «Они жертвы индустрии. Маски, корм, поводки, услуга по выгулу квадроберов – это уже некое мракобесие, которое нарушает правила поведения, мешает жить другим людям и унижает честь и достоинство человека и человеческого облика»;
- о Хеллоуине: «Любые мероприятия, праздники, события и субкультуры, которые содействуют развитию человека, – это хорошо, а те, которые ведут к деградации, – это плохо. В данной ситуации нужно понимать, это просто развлечение или идеологическое убеждение. Только тогда можно осознать, вредит ли это нашим детям»;
- «Я сторонник того, что у нашей страны, у нашего народа должны быть свои национальные праздники», – подчеркнула детский омбудсмен;
- поступают обращения по поводу трудностей при использовании образовательной платформы «Сферум» от псковских школьников и их родителей. «Я спрашиваю у педагогов – им нравится, у детей – они не поняли, а для родителей это просто напряжно», – заметила гостья студии;
- «Я не думала, что после пандемии мы вернёмся к теме проблемности дистанционного обучения, потому что хочется, чтобы обучение проходило очно в школе. Ведь есть ещё здоровьесберегающие моменты: можно похоронить своё зрение при работе за компьютером»;
- институту уполномоченных по правам ребёнка в Псковской области исполнится 15 лет в декабре.
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Квадробинг, Хеллоуин и безопасность детей: Наталия Соколова стала гостьей программы «Оглавление». Главное
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