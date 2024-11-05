Квадробинг, Хеллоуин и безопасность детей: Наталия Соколова стала гостьей программы «Оглавление». Главное

18:38, 05 ноября 2024, ПАИ

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова стала гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 5 ноября.

Главное из эфира: