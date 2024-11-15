С начала года псковские газовики провели ТО газового оборудования в 114 тысячах квартир и домов

12:17, 15 ноября 2024, ПАИ

Специалисты АО «Газпром газораспределение Псков» регулярно проводят работы по техническому обслуживанию внутриквартирного и внутридомового газового оборудования у населения. С начала года мероприятиями охвачены почти 109 000 квартир и 5 000 индивидуальных жилых домов, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

В результате из-за выявленных нарушений, не допускающих дальнейшую эксплуатацию, отключены 12 единиц газоиспользующего оборудования, это на 56 % меньше, чем за тот же период прошлого года.

В компании напомнили о необходимости заключения договора на техническое обслуживание газового оборудования.

«Чёткий график и регулярность обслуживания – залог безопасности при использовании газа в быту. Рекомендации наших специалистов по своевременному ремонту и комплектации эксплуатируемых приборов позволяют предотвратить аварийные ситуации», – отметил заместитель главного инженера Максим Ксенофонтов.