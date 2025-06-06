О правильном общении с подростками рассказали в эфире программы «Анамнез». Главное

16:20, 06 июня 2025, ПАИ

О правильном общении с подростками рассказали в эфире программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова и психолог Елена Малыгина.

Главное:

- Психологическое взросление ускорилось. Современные дети становятся подростками в 9 лет.

- Правильное воспитание подростков – залог благополучной старости родителей. Для этого с детьми надо общаться, а не только закрывать их физиологические потребности.

- Постоянное общение поможет выстроить с подростком доверительные отношения.

- Развод родителей заставляет ребёнка взрослеть быстрее.

- Современные дети и родители не умеют общаться друг с другом. Пустота заполняется гаджетами.

- Детей важно хвалить. Девочкам особенно нужна похвала отца.

- Говорить о половом созревании важно сообразно возрасту.

- Нельзя воспитывать ребёнка в духе ненависти к противоположному полу.

- Дети не должны спать в одной кровати с родителями ни в каком возрасте. У них с рождения должно быть отдельное спальное место. Иначе это приведёт к проблемам в построении отношений во взрослом возрасте.