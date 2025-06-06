Опытом жизни в Псковской области поделились соотечественники

17:57, 06 июня 2025, ПАИ

Опытом жизни в Псковской области поделились молодые соотечественники, которые в прошлом были участниками государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию земляков, которые живут заграницей. Мероприятие прошло в псковском Доме молодёжи в рамках форума «Псковская область: место, где хочется жить» сегодня, 6 июня, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



















На встрече собрались молодые соотечественники из Египта, Узбекистана, Казахстана, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана и Ирана. Участники смогли услышать истории переселенцев, которые уже прошли путь переезда, и задать им самые разные вопросы.

Молодые люди обсудили личные и семейные цели, планы на будущее – и все они связаны с Псковской областью. «Я планирую строить медицинскую карьеру, поэтому и переехал в Россию – она считается одной из самых передовых в плане медицины. Я не сразу определился с городом, но потом оказался в Пскове. Тут я нашёл единомышленников», – поделился своей историей Фирдавсхон Атоев из Таджикистана. Сейчас молодой человек учится в ПсковГУ, а своё свободное время отдаёт семье и работе в Псковской детской областной клинической больнице.

Добавим, мероприятие прошло в рамках форума «Псковская область. Место, где хочется жить». В дни события более 150 человек, в числе которых заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Елена Афанасьева, депутат Госдумы РФ Мария Бутина, руководители зарубежных представительств МВД и некоммерческих организаций по вопросам переселения, делегаты национальных диаспор, иностранные студенты и соотечественники, проживающие в Псковской обалсти, собираются, чтобы обсудить современные тенденции привлечения земляков в российское сообщество.

Ранее на площадке псковского Дома молодёжи прошла ярмарка с реальными вакансиями для молодых соотечественников. На встречу пришли более десяти представителей как местного, так и иногороднего бизнеса.

Отметим, что на территории Псковской области с 2010 года реализуется государственная программа переселения соотечественников, проживающих за рубежом. За это время в регион переехало более 12 тысяч человек из 24 стран. Также в регионе работает центр содействия переселению «Соотечественник», где переселенцам оказывают необходимую поддержку. Кроме того, Псковская область – единственный регион в стране, где есть уполномоченный по работе с соотечественниками – ею является Елена Полонская.