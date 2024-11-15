Дефицит белых тюльпанов ожидается к 8 Марта – эксперт
Дефицит белых тюльпанов ожидается к 8 Марта, сообщил фермер Иван Мельник из Себежского района в беседе с корреспондентом ПАИ.
«Мы всегда заказывали 68–70 сортов, а в этом году – меньше. С белыми тюльпанами будет в этом году проблема. Белых тюльпанов очень мало, но это и в России, и во всём мире такая проблема», – отметил Иван Мельник.
Всего в этом году будет выращено 45 сортов, уточнил фермер. «Скудновато с сортами в этом году. Голландия сильно пострадала весной: затопило поля, и они недобрали 40 % посадочного материала», – объяснил он.
Более 50 сортов доставлено в Пыталовский район, рассказала ПАИ хозяйка КФХ Людмила Десятик. Она также отметила, что в этом году возник дефицит луковиц тюльпанов из-за неурожайного сезона в Нидерландах.
«Будем работать. Хотели посадить ещё нарциссы, но не получилось в этом году из-за того, что у поставщиков неурожай. Может, получится на следующий год», – отметила она.
Ранее сообщалось, что фермеры Псковской области уже сажают луковицы тюльпанов. Помимо этого, стало известно о подорожании тюльпанов.
Съёмки фильма о подвиге Героя Советского Союза Матвея Кузьмина пройдут в Псковской области
Итоги голосования за лучший проект создания комфортной городской среды подвели в Плюссе
На пути к цифровому будущему: правительство Карелии и Сбер определили приоритетные направления для внедрения AI