Дефицит белых тюльпанов ожидается к 8 Марта – эксперт

18:57, 15 ноября 2024, ПАИ

Дефицит белых тюльпанов ожидается к 8 Марта, сообщил фермер Иван Мельник из Себежского района в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Мы всегда заказывали 68–70 сортов, а в этом году – меньше. С белыми тюльпанами будет в этом году проблема. Белых тюльпанов очень мало, но это и в России, и во всём мире такая проблема», – отметил Иван Мельник.

Всего в этом году будет выращено 45 сортов, уточнил фермер. «Скудновато с сортами в этом году. Голландия сильно пострадала весной: затопило поля, и они недобрали 40 % посадочного материала», – объяснил он.

Более 50 сортов доставлено в Пыталовский район, рассказала ПАИ хозяйка КФХ Людмила Десятик. Она также отметила, что в этом году возник дефицит луковиц тюльпанов из-за неурожайного сезона в Нидерландах.

«Будем работать. Хотели посадить ещё нарциссы, но не получилось в этом году из-за того, что у поставщиков неурожай. Может, получится на следующий год», – отметила она.

Ранее сообщалось, что фермеры Псковской области уже сажают луковицы тюльпанов. Помимо этого, стало известно о подорожании тюльпанов.