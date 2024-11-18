За неделю росгвардейцы изъяли у псковичей 25 единиц гражданского оружия

09:43, 18 ноября 2024, ПАИ

С 11 по 17 ноября сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области провели 59 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан. Росгвардейцы выявили восемь административных правонарушений, изъяли 25 единиц оружия и 61 боеприпас.

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области напоминает, что порядок хранения, использования, ношения и транспортирования гражданского оружия определяется Федеральным законом «Об оружии». Оружие должно храниться в запирающемся на замок металлическом шкафу или сейфе, который обеспечивает безопасность хранения оружия и его сохранность, а также исключает доступ к нему посторонних лиц.

Несоблюдение установленных правил хранения и ношения оружия влечёт как административную, так и уголовную ответственность, а также изъятие оружия и аннулирование всех имеющихся разрешений на право хранения и ношения оружия.