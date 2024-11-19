Кафе, светодиодный экран и ёлка: в Финском парке Пскова готовят ледовую площадку

19:47, 19 ноября 2024, ПАИ

В Финском парке Пскова проходит монтаж пункта проката коньков, а также кафе, которое начнёт свою работу уже в ближайшие выходные. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Кафе с горячими напитками и угощениями будет открыто весь сезон, отметил глава города.

«Несмотря на то что погода пока не зимняя, подготовительные работы уже начались. В ближайшее время начнётся монтаж ограждения и установка светодиодного экрана. Как только установятся подходящие погодные условия, мы зальём ледовую площадку. Также на катке появится праздничная ёлка. Мы ожидаем наступления настоящей зимы и приглашаем всех насладиться предстоящим ледовым сезоном», – сказал Борис Елкин.