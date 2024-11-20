Капремонт центра православного добровольчества «Путь добра» продолжается в Печорах

07:30, 20 ноября 2024, ПАИ

Капитальный ремонт центра православного добровольчества «Путь добра» продолжается в Печорах. Об этом заявил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев в своём Telegram-канале.

На базе Дворца творчества детей и молодежи в Печорах будет создано современное пространство, которое станет площадкой для мероприятий, обучения и обмена опытом.

«Центр объединит не только волонтеров всех направлений, но и неравнодушных мирян на всей территории округа, готовых включиться в православную добровольческую деятельность. Активную поддержку центр получит от насельников и духовенства Псково-Печерского монастыря и Псковской епархии», – отметил Валерий Зайцев.

Валерий Зайцев встретился с руководителем центра, муниципальным депутатом Юлией Четверговой.

«Вместе оценили степень готовности объекта, обсудили направления деятельности центра и его взаимодействия с муниципалитетом», – подчеркнул глава муниципалитета.

Напомним, что проект «Путь добра» признан победителем Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки добровольчества «Регион добрых дел» в номинации «Развитие инфраструктуры поддержки добровольчества» в 2023 году. На реализацию проекта выделили свыше шести миллионов рублей.

Центр добровольчества «Путь добра» планируют открыть в Печорах в декабре текущего года.