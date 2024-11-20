Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Капремонт центра православного добровольчества «Путь добра» продолжается в Печорах

Капитальный ремонт центра православного добровольчества «Путь добра» продолжается в Печорах. Об этом заявил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев в своём Telegram-канале.

Капремонт центра православного добровольчества «Путь добра» продолжается в Печорах. Фото здесь и далее: Telegram-канал Валерия Зайцева

На базе Дворца творчества детей и молодежи в Печорах будет создано современное пространство, которое станет площадкой для мероприятий, обучения и обмена опытом.

«Центр объединит не только волонтеров всех направлений, но и неравнодушных мирян на всей территории округа, готовых включиться в православную добровольческую деятельность. Активную поддержку центр получит от насельников и духовенства Псково-Печерского монастыря и Псковской епархии», – отметил Валерий Зайцев.

Валерий Зайцев встретился с руководителем центра, муниципальным депутатом Юлией Четверговой.

«Вместе оценили степень готовности объекта, обсудили направления деятельности центра и его взаимодействия с муниципалитетом», – подчеркнул глава муниципалитета.

Напомним, что проект «Путь добра» признан победителем Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки добровольчества «Регион добрых дел» в номинации «Развитие инфраструктуры поддержки добровольчества» в 2023 году. На реализацию проекта выделили свыше шести миллионов рублей.

Центр добровольчества «Путь добра» планируют открыть в Печорах в декабре текущего года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












20 ноября 2024

Эксперт на V Псковском медиафоруме: Контентом правят вертикальные видео
20 ноября 2024

Глава Пскова – об уборке снега: Коммунальные службы работают на полную мощность
20 ноября 2024

Шесть характеристик современного потребителя контента перечислил эксперт общества «Знание»
20 ноября 2024

Лектор Российского общества «Знание»: Раньше новость жила около суток, сегодня – 10-15 минут
20 ноября 2024

В Пскове полицейские потушили загоревшийся автомобиль около АЗС
20 ноября 2024

Вылет самолёта Москва – Псков задержан на два часа
20 ноября 2024

Международный медиафорум начнёт свою работу в Псковской области сегодня
20 ноября 2024

Капремонт центра православного добровольчества «Путь добра» продолжается в Печорах

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...