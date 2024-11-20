Автомобиль вылетел в кювет в Псковском районе из-за непогоды

09:37, 20 ноября 2024, ПАИ

Автомобиль вылетел в кювет в Псковском районе из-за непогоды, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Водитель автомобиля Volkswagen Golf не справился с управлением, в результате машина вылета в кювет у деревни Логозовичи.

Напомним также, что из-за непогоды вылет утреннего авиарейса Москва – Псков задержан на два часа.

Кроме того, сегодня в Псковской области прогнозируют сильный ветер и налипание снега на провода.