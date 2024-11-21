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Общество

В России для детей планируют ввести круглогодичную скидку на проезд в поездах

Министерство транспорта РФ допускает введение круглогодичной скидки 50 % в поездах детям от 10 до 17 лет, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя министра транспорта РФ Алексея Шило.

Фото: ПАИ

В министерстве считают несправедливым, что скидка действует только в учебные месяцы – с сентября по май, так как в это время дети в основном учатся. Во время каникул, по мнению спикера, детям нужно больше времени проводить с семьёй, путешествовать и изучать свою страну, поэтому он считает странным, что на сегодняшний день круглогодичная скидка не предусмотрена.

«Проект постановления Правительства РФ, который сегодня подготовлен, предусматривает предоставление круглогодичной скидки. Сейчас мы проводим обсуждение с профильными министерствами и рассчитываем, что в ближайшее время его завершим», – заключил Алексей Шило.

Напомним, что 22 ноября для молодёжи Пскова проведут мастер-класс по созданию открытки ко Дню матери. Под руководством специалиста по работе с молодёжью Ресурсного центра добровольчества Анны Филипповой дети смогут создать открытки-сувениры в технике художественной аппликации. Зарегистрироваться можно на портале добро.рф.

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