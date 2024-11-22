«Мамин парк» открыли в деревне Тямша Псковского района

17:52, 22 ноября 2024, ПАИ

«Мамин парк» официально открыли в деревне Тямша Псковского района сегодня, 22 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

Напомним, что «Мамин парк» появился в Тямше благодаря тому, что местные жители выбрали пространство для преображения в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жильё и городская среда». Подрядчик завершил работы в «Мамином парке» Псковского района в июле этого года.

«Мысли были разные: спортивная площадка, ещё многое, но благодаря инициативе молодёжи мечты сбываются. Даже название возникло у инициативной группы наших молодых мам, и они решили, что здесь будет «Мамин парк». <…> Эта работа общая, приложено много сил. Хочется, чтобы всегда совместный результат работы был достойный, Тямша развивалась, хорошела и чтобы побольше таких мест притяжения, зон для отдыха появлялось. Всех мам с праздником. Здоровья, счастья, мирного неба и развития дальше», – сказала на открытии глава Псковского района Наталья Фёдорова.