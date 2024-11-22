Алла Сердцева: Профилактика заболевания и его ранняя диагностика – одни из важнейших задач в сфере здравоохранения в регионе

21:44, 22 ноября 2024, ПАИ

Профилактика заболевания и его ранняя диагностика – одни из важнейших задач в сфере здравоохранения в Псковской области, считает командир регионального отделения молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды», руководитель студенческий отрядов Псковской области, член Общественной палаты Псковской области Алла Сердцева.

Напомним, более 120 миллионов рублей направлено в Псковской области на борьбу с диабетом.

«Диабет – это заболевание, которое дианостировано у нескольких моих знакомых. Профилактика заболевания и его ранняя диагностика – одни из важнейших задач в сфере здравоохранения в регионе. Очень хорошо, что Правительство РФ выделяет на борьбу с сахарным диабетом средства. Принятые меры повысят качество жизни людей, которым нужно особое внимание. Непрерывный мониторинг глюкозы может снизить риски осложнений на фоне этого заболевания. Спасибо, что уделяете столь пристальное внимание вопросу ранней диагностики и профилактики сахарного диабета», – отметила Алла Сердцева.

Ранее сообщалось, что модернизацию эндокринологического центра в Псковской области прокомментировала Анастасия Повторейко.