Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Алла Сердцева: Профилактика заболевания и его ранняя диагностика – одни из важнейших задач в сфере здравоохранения в регионе

Профилактика заболевания и его ранняя диагностика – одни из важнейших задач в сфере здравоохранения в Псковской области, считает командир регионального отделения молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды», руководитель студенческий отрядов Псковской области, член Общественной палаты Псковской области Алла Сердцева.

Напомним, более 120 миллионов рублей направлено в Псковской области на борьбу с диабетом.

«Диабет – это заболевание, которое дианостировано у нескольких моих знакомых. Профилактика заболевания и его ранняя диагностика – одни из важнейших задач в сфере здравоохранения в регионе. Очень хорошо, что Правительство РФ выделяет на борьбу с сахарным диабетом средства. Принятые меры повысят качество жизни людей, которым нужно особое внимание. Непрерывный мониторинг глюкозы может снизить риски осложнений на фоне этого заболевания. Спасибо, что уделяете столь пристальное внимание вопросу ранней диагностики и профилактики сахарного диабета», – отметила Алла Сердцева.

Ранее сообщалось, что модернизацию эндокринологического центра в Псковской области прокомментировала Анастасия Повторейко.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












22 ноября 2024

В Пскове открылась выставка в память о псковских шестидесятниках
22 ноября 2024

Печорская гимназия отметила 80-летие
22 ноября 2024

30-я конференция Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» прошла в Пскове
22 ноября 2024

Концерт «Обряд. Традиция. Ритуал» прошёл в Пскове
22 ноября 2024

Ушла из жизни преподаватель Псковского медколледжа, проработавшая в нём более 40 лет

22 ноября 2024

ПсковГУ выступил площадкой для «Географического диктанта»
22 ноября 2024

Марина Егорова: Промышленный туризм – новое перспективное направление для путешествий по Псковской области
22 ноября 2024

Михаил Ведерников обсудил со специалистами комплекс дополнительных мероприятий по повышению охвата диспансеризацией

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...