Три пожара ликвидировали в Псковской области за сутки

10:11, 27 ноября 2024, ПАИ

Три пожара ликвидировали пожарные в Псковской области за сутки, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Так, 26 ноября в двухэтажном неэксплуатируемом строении на Октябрьском проспекте в Великих Луках горел мусор. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.

Также комната сгорела в жилом доме в деревне Старая Пустошка Пустошкинского района. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.

Кроме того, дачный дом выгорел изнутри в СНТ «Великорецкое-2» Псковского района. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного оборудования.