Три пожара ликвидировали в Псковской области за сутки
Три пожара ликвидировали пожарные в Псковской области за сутки, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Так, 26 ноября в двухэтажном неэксплуатируемом строении на Октябрьском проспекте в Великих Луках горел мусор. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.
Также комната сгорела в жилом доме в деревне Старая Пустошка Пустошкинского района. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.
Кроме того, дачный дом выгорел изнутри в СНТ «Великорецкое-2» Псковского района. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного оборудования.
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