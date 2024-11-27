Пятикурсники-психологи ПсковГУ исследуют особенности когнитивной сферы студентов младших курсов

13:39, 27 ноября 2024, ПАИ

Пятеро пятикурсников Псковского государственного университета направления «психология служебной деятельности» на базе лаборатории когнитивного развития в образовании проводят научное исследование. Оно направлено на выявление особенностей когнитивной сферы студентов младших курсов. Об этом ПАИ рассказала кандидат психологических наук, психолог, психоаналитик, доцент ПсковГУ Екатерина Ковалевская.

«В последующем они сопоставят результаты с профессиограммой, психологическим паспортом профессии специализации психолога служебной деятельности и сформулируют рекомендации для успешной когнитивной функции для будущей успешной работы», – отметила Екатерина Ковалевская.

В исследование включены студенты направления «педагогическое образование» с профилем «физическая культура», уточнила она.

«Целью этого большого исследования является сравнение когнитивных особенностей студентов с высоким уровнем физической активностью и тех, у кого этот уровень низкий», – подчеркнула психоаналитик.

Помимо этого, выпускники определяются с темами своих дипломных работ, которые будут сформулированы по тематике деятельности лаборатории, так как будут касаться когнитивного развития молодёжи.

Напомним, в основу научных исследований лаборатории когнитивного развития в образовании положен метод сенсомоторной интеграции, который обеспечивает развитие внимания, памяти, мышления, речи, а также более сложных интеллектуальных умений через согласованное действие двигательной активности и сенсорной стимуляции ребёнка.