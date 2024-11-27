Более 20 классов закрыты в Псковской области на карантин

15:08, 27 ноября 2024, ПАИ

23 класса в 14 школах Псковской области закрыты на карантин из-за ОРВИ в Псковской области. Такие данные ПАИ предоставили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

Кроме того, в области закрыты три группы в двух детских садах.

Ранее сообщалось, что почти 3,5 тысячи случаев ОРВИ выявили в Псковской области за неделю. Кроме того, отмечалось, что почти 250 тысяч человек привились от гриппа в регионе.