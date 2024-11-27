Более 20 классов закрыты в Псковской области на карантин
23 класса в 14 школах Псковской области закрыты на карантин из-за ОРВИ в Псковской области. Такие данные ПАИ предоставили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.
Кроме того, в области закрыты три группы в двух детских садах.
Ранее сообщалось, что почти 3,5 тысячи случаев ОРВИ выявили в Псковской области за неделю. Кроме того, отмечалось, что почти 250 тысяч человек привились от гриппа в регионе.
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