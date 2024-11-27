Самолёт Москва – Псков вылетел с задержкой в 7,5 часа
Самолёт Москва – Псков вылетел в 15:31, следует из данных онлайн-табло аэропорта Внуково.
Самолёт должен был вылететь в 8:00, но рейс несколько раз переносили. Общая задержка вылета составила семь часов и 31 минуту.
Напомним также, что сегодня в Псковской области ожидается сильный снег.
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